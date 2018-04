Podświetlanie telewizora



Co w takiej sytuacji zrobić? Nie trzeba od razu rezygnować ze swojej ulubionej formy spędzania wieczorów! Są firmy i sklepy z gadżetami elektronicznymi czy też oświetleniem LED, które wychodzą naprzeciw potrzebom konsumentów. W tym przypadku przedstawiamy produkt jakim jest taśma LED do telewizora. Jest to profesjonalnie zlutowana listwa, którą wystarczy przyczepić do obudowy telewizora lub komputera i podłączyć zasilacz do gniazdka o mocy 230V. Jak widać, taki montaż jest naprawdę banalnie prosty i każdy bez problemu sam sobie z nim poradzi. Zestaw takiego podświetlania telewizora złożony jest z kilku elementów. Mianowicie jest to taśma LED do telewizora, zasilacz LED, dodatkowo sterownik LED w komplecie z pilotem. Jeden ze sklepów z oświetleniem LED jakim jest LEDOVO w swój zestaw wyposaża również w pakiet pasków zaciskowych, dzięki którym nasze "kolejne" kable pozostają uporządkowane.



Taśma LED do telewizora - na co to komu?



Niektórzy stwierdzą, że to nie potrzebny gadżet, który z naszego salonu robi choinkę. Z drugiej strony sami wybieramy kolor oświetlenia jaki będzie pasował do naszego wnętrza, a zwykłe wieczorne oglądanie telewizji możemy zamienić w prawdziwy seans kinowy. Może warto w takim razie wypróbować produktu jakim jest taśma LED do telewizora?