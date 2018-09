Sterownik muzyczny do taśm LED

Sterownik muzyczny do taśmy led RGB Ledovo Sound-X to urządzenie współpracujące ze sprzętem grającym w twoim pomieszczeniu. Bardzo dobrze sprawdzi się nie tylko w klubach czy barach ale także w domach. Z łatwością obsługuje się nim dołączonym do zestawu pilotem. Sterownik bardzo dobrze reaguje na muzykę, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii kontroluje on natężenie światła w zależności od docierających do niego fal muzycznych. Uzyskaj świetny efekty migania światła do rytmu muzyki przy wykorzystaniu sterownika muzycznego. Stwórz charakterystyczny klimat, ściemniaj i zmieniaj szybkość działania programów. Bardzo dobrze współpracuje on z taśmami jednokolorowymi oraz RGB. Funkcje jakie posiada pilot od sterownika muzycznego do taśmy led RGB Ledovo Sound-X to stroboskop, płynna regulacja oświetlenia, skokowa zmiana kolorów oraz wyświetlanie kolorów w rytm muzyki.

Dlaczego warto wybrać oświetlenie LED?

Technologia LED jest bardzo często wybierana ponieważ posiada bardzo dobrą sprawność świetlną przy niskim poborze energii elektrycznej. Diody wbudowane w oświetlenie LED mają długą żywotność, która pozwala nawet na 50 000 godzin ciągłej pracy. Ponadto jest to bezpieczne dla środowiska i użytkownika źródło światła.

